كلينسمان يهاجم لاعبي ألمانيا: كنتم ناعمين وتائهين.. تعلموا من الأرجنتينيين

قال المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يورغن كلينسمان، إن منتخب بلاده لم يكن جاهزا من الناحية البدنية بما يكفي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، والتي نتج عنها خروج الفريق مبكرا للمرة الثالثة على التوالي.

وقال كلينمسان لشبكة «سكاي» التليفزيونية: «كانوا ناعمين للغاية، ولم تكن لديهم القدرة على المعاناة، كما أنهم لم يكونوا بالقسوة الكافية لفرض الاحترام على المنافسين».

وأضاف كلينسمان، الذي توج بكأس العالم لاعبا عام 1990 وقاد ألمانيا مدربا إلى المركز الثالث في مونديال 2006، أن المنتخب الألماني يمكنه التعلم من الأرجنتين.

وقال كلينسمان: «ما أظهره الأرجنتينيون للعالم كله في هذه البطولة بسيط للغاية: ربما لسنا أفضل فريق، لكننا مستعدون للذهاب إلى أقصى الحدود وما بعدها، وحسم المباريات في الدقائق الأخيرة».

وأضاف في تصريحات لموقع «سبورت 1» أن المنتخب الألماني كان يمتلك هذه الصفات في الماضي، لكنه لم يعد كذلك، بعدما ودع البطولة من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، ثم خرج هذه المرة من دور الـ32 أمام باراغواي.

وقال كلينمسان: «حاليا، نحن فريق عادي للغاية، وتائهون تمامًا. يجب أن نشعر بالخجل من أنفسنا، وأن نعترف بأن الكثير من الأمور أديرت بشكل خاطئ».

وأضاف أنه قال مازحا لأصدقائه في إيطاليا، التي فشل منتخبها حتى في التأهل إلى كأس العالم في آخر ثلاث نسخ: «من الأفضل ألا تتأهل ثلاث مرات، على أن تعود إلى الوطن مباشرة ثلاث مرات».

وأعرب كلينسمان عن أمله في أن يشهد المنتخب الألماني بداية جديدة تحت قيادة يورجن كلوب، الذي من المقرر أن يتولى تدريب المنتخب خلفا ليوليان ناغلسمان، الذي استقال عقب الإخفاق الأخير في كأس العالم.

وقال: «آمل ذلك حقا، لأنه الشخص القادر على قيادة هذه البداية الجديدة، لما يمتلكه من طاقة وروح إيجابية تساعده على إقناع الآخرين والسير بهم في الاتجاه الصحيح».