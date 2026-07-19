«فيفا» يتوقع تحقيق 15 مليار دولار إيرادات من مونديال 2026

ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتوقع تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 15 مليار دولار من بطولة كأس العالم، التي تختتم منافساتها في وقت لاحق من اليوم الأحد، وهو رقم يفوق بكثير التوقعات الأولية.

وذكرت صحيفة «ذي غارديان» أن فيفا كان يتوقع في الأساس عائدات بقيمة 11 مليار دولار من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضافت الصحيفة أن جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أبلغ الاتحادات الوطنية الأعضاء بهذه النتائج خلال اجتماع عقد أمس السبت.

وأرجعت «ذي جارديان» الزيادة الكبيرة في الإيرادات إلى العوائد المرتفعة من الضيافة وبيع التذاكر، مشيرة إلى أن فيفا لم يفرض سقفا لأسعار إعادة بيع التذاكر عبر السوق الثانوية الرسمية، كما حصل على رسوم بنسبة 15% من قيمة كل تذكرة من كل من البائع والمشتري.

وللمقارنة، بلغت إيرادات فيفا خلال عام 2022، الذي شهد إقامة كأس العالم في قطر، نحو 769ر5 مليار دولار. وأُقيمت تلك النسخة بمشاركة 32 منتخبا وأقيمت 64 مباراة، مقابل 48 منتخبا و104 مباريات في النسخة الحالية.