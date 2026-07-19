برونزية إنجلترا أمام فرنسا تحطم 5 أرقام قياسية في تاريخ المونديال

أعادت مواجهة إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث، التي حسمها المنتخب الإنجليزي فجر أمس بنتيجة (6-4)، كتابة تاريخ مباريات المركز الثالث في بطولات كأس العالم، بعدما شهدت تحطيم خمسة أرقام قياسية ودخولها السجلات الذهبية للمونديال.

وترصد «الإمارات اليوم»، استناداً إلى شبكات إعلامية عالمية، أبرز الأرقام القياسية التي شهدتها مباراة المركز الثالث في مونديال 2026.

أكبر حصيلة تهديفية

كشفت شبكة ESPN الأميركية أن فوز إنجلترا بنتيجة (6-4)، في مباراة شهدت تسجيل 10 أهداف، جعلها الأكثر تهديفاً في تاريخ مباريات تحديد المركز الثالث بكأس العالم، متجاوزة الرقم السابق المسجل في مونديال 1958، عندما فازت فرنسا على ألمانيا الغربية (6-3) في لقاء شهد تسعة أهداف.

ورغم ذلك، لم تكسر المباراة الرقم القياسي لأكبر فارق أهداف في مباراة على المركز الثالث، والذي لا يزال مسجلاً باسم السويد بعد فوزها على بلغاريا (4-0) في مونديال الولايات المتحدة 1994.

ساكا يسير على خطى فونتين

سلطت شبكة سكاي سبورتس البريطانية الضوء على تألق بوكايو ساكا، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل ثلاثية (هاتريك) في تاريخ مباريات المركز الثالث بكأس العالم.

كما بات ساكا ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً في هذه المباريات، خلف الأسطورة الفرنسية جوست فونتين، الذي يبقى اللاعب الوحيد الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة المركز الثالث، عندما قاد فرنسا للفوز على ألمانيا الغربية (6-3) في مونديال 1958.

بيلينغهام يحقق رقماً إنجليزياً جديداً

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن جود بيلينغهام سجل رقماً قياسياً جديداً مع منتخب إنجلترا، بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

وبذلك تجاوز الرقم السابق لأكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلاً في نسخة واحدة، والذي كان يتقاسمه جاري لينيكر (ستة أهداف في مونديال 1986) وهاري كين (ستة أهداف في نسخة 2018).

تطابق في دقة التمرير

أوضح محللو سكاي سبورتس أنه للمرة الأولى في تاريخ مباريات المركز الثالث بكأس العالم، تتطابق دقة التمرير بين المنتخبين، بعدما بلغت نسبة نجاح التمريرات لدى كل من إنجلترا وفرنسا 92%.

وحقق المنتخب الإنجليزي هذه النسبة من أصل 515 تمريرة، وكان المدافع إزري كونسا الأكثر دقة بنسبة بلغت 95.9% من خلال 39 تمريرة ناجحة، فيما أكمل المنتخب الفرنسي 442 تمريرة ناجحة، وكان الظهير الأيسر مالو غوستو أبرز لاعبيه بـ38 تمريرة ناجحة ودقة بلغت 90%.

رقم سلبي لفرنسا

أشارت شبكة ESPN الأميركية إلى أن المنتخب الفرنسي تعرض لرقم سلبي غير مسبوق في تاريخه بكأس العالم، بعدما تأخر بفارق هدفين خلال أول 18 دقيقة، وهي أسرع مرة يجد فيها نفسه متأخراً بفارق هدفين في البطولة.

وأضافت الشبكة أن هذا الرقم جاء امتداداً لسجل سلبي سابق أمام إنجلترا، إذ لا يزال أسرع هدف استقبلته فرنسا في تاريخ مشاركاتها المونديالية يحمل توقيع الإنجليزي براين روبسون، الذي سجل بعد 28 ثانية فقط في مباراة المنتخبين ضمن دور المجموعات في مونديال 1982، والتي انتهت بفوز إنجلترا (3-1).