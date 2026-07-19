«أسعار فلكية».. تذاكر باقات نهائي كأس العالم 2026 تقترب من 10 ملايين دولار

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن ارتفاع غير مسبوق بأسعار باقات نهائي كأس العالم 2026، وكسر سوق إعادة بيع التذاكر لأرقام فلكية هي الأعلى بتاريخ الرياضية، في مشهد يجسد حمى التنافس للجلوس في قلب الحدث الذي يستضيفه ملعب "ميتلايف" في "نيوجيرسي" الأميركية، مساء اليوم الأحد، ويجمع منتخبا الأرجنتين وإسبانيا.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن منصة إعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي "فيفا"، طرحت باقة مكونة من 4 مقاعد بسعر إجمالي يبلغ 9.2 مليون دولار.

وذكرت شبكة "بليشير ريبورت" في تقرير لها، أن ثمن التذكرة الواحدة للباقة المطروحة يصل إلى 2.3 مليون دولار، وإجمالي 9.2 مليون دولار للتذاكر الأربعة المجاورة لبعضها، وتقع في "البلوك" 124 في الصف رقم 45 القريب من أرضية الملعب على الجانب الأيمن.

بدورها أوضحت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، أن "فيفا" سيحصل على رسوم بنسبة 30% من عملية إعادة البيع، واصفةً الأرقام المسجلة لثمن التذاكر بـ"الفلكية"، في باقة تضم أربع مقاعد بإجمالي سعر يلامس أعتاب 10 ملايين دولار.

وأشارت الشبكة إلى أن "فيفا" سيحصل جرّاء بيع التذكرة الواحدة البالغ ثمنها 2.3 مليون دولار، على عمولة 690 ألف دولار، لاحتسابه نسبة 30% المقسمة لـ 15% من البائع و15% من المشتري.