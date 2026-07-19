بعد إحرازهم المركز الثالث.. مدرب إنجلترا: هذه الميدالية الأولى لنا منذ ‌60 عاماً

عبّر مدرب إنجلترا، توماس توخيل، ‌عن ​أمله في أن يتذكر لاعبوه يوماً ما إحرازهم المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم 2026 باعتزاز رغم عدم تحقيق هدفهم المتمثل في "الفوز ⁠بالبطولة"، وذلك عقب تغلبهم على فرنسا، بواقع ست أهداف مقابل أربعة، خلال مباراة حاسمة على الميدالية البرونزية أُقيمت في ‌ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأميركية.

وقال توخيل ‌للصحفيين بعد المباراة: "هذه هي الميدالية الأولى لنا منذ ‌60 عاماً، وأفضل أداء ‌لإنجلترا في كأس العالم على أرض أجنبية، ​آمل ‌أن يفخر اللاعبون ​بذلك يوماً ما".

يُذكر بأن إنجلترا فازت ببطولة كأس العالم مرة واحدة عندما استضافتها عام 1966.

وأضاف توخيل: "نحن نتمتع بروح تنافسية عالية وشديدة، لذا فإننا لا نسمح لأنفسنا ​بالفخر ⁠بالمركز ⁠الثالث، لأننا حددنا لأنفسنا قبل 18 شهراً الهدف الأسمى، وهو بلوغ النهائي والفوز ⁠بكأس العالم".

وتابع: "الإخفاق في تحقيق هذا الهدف مؤلم جداً، وسيظل هذا الألم يلازمنا لفترة من الوقت".

يُشار إلى أن توخيل تعرّض لانتقادات شديدة بعد ‌خسارة إنجلترا 2-1 أمام الأرجنتين في مباراة نصف النهائي، الأربعاء الماضي، بسبب اتباعه ما اعتُبِر تكتيكات دفاعية بعد تقدّم فريقه في وقت مبكر ​من الشوط الثاني.