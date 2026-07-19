بعد إحرازهم المركز الثالث.. مدرب إنجلترا: هذه الميدالية الأولى لنا منذ 60 عاماً
عبّر مدرب إنجلترا، توماس توخيل، عن أمله في أن يتذكر لاعبوه يوماً ما إحرازهم المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم 2026 باعتزاز رغم عدم تحقيق هدفهم المتمثل في "الفوز بالبطولة"، وذلك عقب تغلبهم على فرنسا، بواقع ست أهداف مقابل أربعة، خلال مباراة حاسمة على الميدالية البرونزية أُقيمت في ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأميركية.
وقال توخيل للصحفيين بعد المباراة: "هذه هي الميدالية الأولى لنا منذ 60 عاماً، وأفضل أداء لإنجلترا في كأس العالم على أرض أجنبية، آمل أن يفخر اللاعبون بذلك يوماً ما".
يُذكر بأن إنجلترا فازت ببطولة كأس العالم مرة واحدة عندما استضافتها عام 1966.
وأضاف توخيل: "نحن نتمتع بروح تنافسية عالية وشديدة، لذا فإننا لا نسمح لأنفسنا بالفخر بالمركز الثالث، لأننا حددنا لأنفسنا قبل 18 شهراً الهدف الأسمى، وهو بلوغ النهائي والفوز بكأس العالم".
وتابع: "الإخفاق في تحقيق هذا الهدف مؤلم جداً، وسيظل هذا الألم يلازمنا لفترة من الوقت".
يُشار إلى أن توخيل تعرّض لانتقادات شديدة بعد خسارة إنجلترا 2-1 أمام الأرجنتين في مباراة نصف النهائي، الأربعاء الماضي، بسبب اتباعه ما اعتُبِر تكتيكات دفاعية بعد تقدّم فريقه في وقت مبكر من الشوط الثاني.
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