مبابي يخطف الرقم القياسي من ميسي قبل نهائي المونديال

أصبح قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً، متجاوزاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، إثر تسجيله هدفين في شباك إنجلترا خلال مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2026.

ورفع مهاجم ريال مدريد رصيده في النسخة الحالية إلى 10 أهداف، لينفرد أيضا بصدارة هدافي البطولة، بعدما سجل هدفي فرنسا في الشوط الثاني بالمباراة التي انتهت بفوز إنجلترا 6-4.