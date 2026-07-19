إنجلترا تهزم فرنسا وتتوج ببرونزية المونديال

حقق المنتخب الإنجليزي الميدالية البرونزية في كأس العالم 2026، بعد فوزه على فرنسا (6-4) في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة ميامي، ليحقق أول ميدالية مونديالية له منذ تتويجه بكأس العالم عام 1966.

وافتتح ديكلان رايس التسجيل لإنجلترا في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، قبل أن يضاعف إزري كونسا النتيجة بالدقيقة 18 بعد ركنية أرسلها رايس، وهاتريك من بوكايو ساكا بالدقائق 37 و45+1، و87، وجود بيلنغهام بالدقيقة 98.

وانتفض المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني حيث سجل كيليان مبابي هدفين بالدقيقتين 48 و66، وبرادلي باركولا في الدقيقة 54، وعثمان ديمبلي بالدقيقة 96، لكنه لم يستطع العودة بالنتيجة.