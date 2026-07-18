مبابي مودعاً ديشامب: لم تحصل على التقدير المستحق

وجّه قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، رسالة وداع مؤثرة إلى المدرب ديدييه ديشامب قبل ساعات قليلة من خوض مباراة المركز الثالث أمام إنجلترا.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اليوم رقصتك الأخيرة. أنت من منحتنا الكثير، كان من المفترض أن نقدم لك نهاية أفضل، لكننا لم نوفق. من الصعب وصف ما قدمته على مدار 14 عاماً، فقد كنتَ عنصراً أساسياً في تطور هذا الفريق، رغم أنك لم تحصل على التقدير المستحق، لكن الزمن والتاريخ سيُخلّدان ذلك".

وكانت فرنسا تحلم بتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي المونديال للمرة الثالثة توالياً، لكن أحلامها تحطمت بعد الخسارة القاسية 2-0 أمام إسبانيا في نصف النهائي، لتجد نفسها مضطرة للاكتفاء بخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا.