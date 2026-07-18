تشيلسي يجعل مورغان روجرز أغلى إنجليزي في التاريخ

اتفق تشيلسي على ضم لاعب أستون فيلا مورغان روجرز مقابل 137 مليون يورو ما يجعله أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ، متفوقاً على رقم إليوت أندرسون الذي انتقل من نوتنغهام إلى مانشستر سيتي مقابل 135 مليون يورو.

واتفق تشيلسي مع اللاعب على الشروط الشخصية لعقد يمتد لست سنوات حتى عام 2032 مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً إضافية، ومن المقرر إجراء الفحص الطبي يوم الاثنين.

وأبدى روجرز، البالغ من العمر 23 عاماً، رغبته في الانتقال إلى تشيلسي، حيث يُعدّ المدرب الجديد تشابي ألونسو ومشروع النادي من أهم عوامل الجذب، رغم اهتمام أرسنال أيضا بضمه.