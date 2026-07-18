إنفانتينو: مونديال 2026 "أعظم بطولة كأس عالم في التاريخ"

وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، نسخة 2026 بأنها "أعظم بطولة كأس عالم لكرة القدم في التاريخ"، وذلك خلال حفل استقبال أقيم في برج ترامب بمدينة نيويورك، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة في إنجاح البطولة.

وقال إنفانتينو: "لقد تجاوزت بطولة كأس العالم هذه كل التوقعات. إنها ليست فقط أعظم بطولة كأس عالم في التاريخ، بل هي أيضاً أعظم حدث إنساني واجتماعي وثقافي شهده العالم على الإطلاق، ونحن جميعاً جزء منه".

وأبدى رئيس "فيفا" سعادته بالأرقام المسجلة قبل المباراة النهائية التي ستجمع بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب نيويورك نيوجيرسي، مشيرا إلى وجود "7 ملايين شخص في الملاعب، و10 ملايين في شوارع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمليارات أمام شاشات التلفزيون".

وحطمت البطولة كل الأرقام القياسية، إذ بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في الملاعب 6 ملايين و665 ألف مشجع، متجاوزاً إجمالي الحضور في نسختي 2018 و2022 مجتمعتين، الذي بلغ 6 ملايين و436 ألف مشجع، كما حطمت الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة الولايات المتحدة عام 1994، والبالغ 3 ملايين و587 ألف مشجع.

وسجلت البطولة معدل حضور بلغ 65 ألفاً و351 مشجعاً للمباراة الواحدة، فيما وصلت نسبة إشغال المدرجات إلى 99.7 بالمئة.

من جانبه، شارك رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، هذا الحماس، قائلاً: "هذا هو الحدث الرياضي الأضخم، بالتأكيد في تاريخ العالم بأكمله. إنه أمر مثير للإعجاب".

وأضاف ترامب أن البطولة، التي ضمت 16 منتخباً إضافياً، هي "منافسة غير مسبوقة، مليئة بالإثارة واللحظات التي لا تُنسى. لقد وحدت العالم حقاً"، متوقعاً أن تسجل أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الرياضة، لتصل إلى "6 مليارات مشاهد" بحلول صافرة النهاية.

واختتم ترامب قائلاً: "أود أن أهنئ جميع الفرق التي شاركت في كأس العالم 2026، وهو حدث رياضي سيدخل التاريخ".