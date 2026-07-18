«فيفا» يرصد سبعة ملايين تعليق مسيء للاعبين والأجهزة الفنية خلال كأس العالم

​أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم ‌السبت ​أن خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، التابعة له والهادفة إلى حماية اللاعبين والفرق والمسؤولين من التهديدات والإساءات عبر الإنترنت، رصدت ⁠أكثر من سبعة ملايين منشور يحتمل أن يتضمن محتوى ضارا أو مسيئا على منصات التواصل الاجتماعي ‌خلال كأس العالم..

أشار الفيفا إلى أن معدل الرصد ارتفع إلى ‌14 ضعفا مقارنة بنسخة 2022، التي ‌جرى خلالها تحديد وإزالة نحو ‌470 ألف منشور ‌من هذا النوع.

راجع فريق خدمة الحماية من ​الإساءة على ‌وسائل التواصل الاجتماعي ​أكثر من 500 ⁠ألف رسالة رصدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستهدفت لاعبين ومدربين ومسؤولين خلال البطولة ​الحالية، ⁠كما ⁠أبلغ السلطات، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون، بأكثر من ألف تهديد.

راقب الفريق أكثر من 53 مليون منشور وتعليق منذ انطلاق كأس العالم، التي تختتم منافساتها غدا الأحد بالمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.

كان الفيفا ‌قد أفاد في وقت سابق من الشهر ​الجاري بأن الإساءات العنصرية شكلت نحو 11 في المئة من إجمالي الرسائل المسيئة التي جرى رصدها خلال البطولة ​حتى الآن.