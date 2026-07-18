من تونس إلى أبوظبي.. أمان الله مجاهد يدعم دفاع الوحدة

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع المدافع التونسي الشاب أمان الله مجاهد (23 عاماً)، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث سيتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

ورحب مجلس إدارة النادي في بيان على موقعه الرسمي بانضمام اللاعب، متمنياً له التوفيق والنجاح مع “أصحاب السعادة”، وأن يسهم في تحقيق أهداف الفريق وإسعاد جماهيره خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب أمان الله مجاهد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الوحدة، مؤكداً أن ارتداء قميص النادي يمثل خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية ومسؤولية كبيرة بالنسبة له. كما وجه الشكر إلى إدارة النادي على الثقة التي منحته إياها، مشيراً إلى جاهزيته الكاملة لتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، والعمل بروح الفريق مع زملائه من أجل المنافسة على الألقاب وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.