بشكتاش ينفي اتفاقه مع محمد صلاح.. ووكيله يؤكد أن مستقبل اللاعب لم يُحسم بعد

نفى نادي بشكتاش التركي بشكل رسمي التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ما تم تداوله حول مفاوضات أو شروط خاصة بالصفقة لا يمت للحقيقة بصلة.

وقال النادي في بيان رسمي: "يؤكد نادينا أن ما نشره الصحفي ياجيز سابونجو أوغلو عبر المنصات الرقمية بشأن مفاوضات الانتقالات الخاصة بالنادي، وما تردد عن شروط بعض الصفقات، لا يمت للحقيقة بصلة، ويعد محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف البيان أن النادي التركي يرفض الأخبار التي وصفها بالمضللة، مشيراً إلى أن ما تم تداوله لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بملف تعاقدات الفريق.

وفي السياق ذاته، رد رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، على الأنباء التي تحدثت عن حسم وجهة اللاعب، ملمحاً إلى عدم صحة التقارير التي أشارت إلى اقتراب انتقاله إلى نادٍ بعينه.

وكتب عباس عبر حسابه على منصة "إكس": "أنا شخصياً لا أعرف أين سيلعب محمد في الموسم المقبل.. ماذا يخبركم ذلك؟".

وكان وكيل النجم المصري قد أكد في وقت سابق أن مستقبل صلاح لم يُحسم حتى الآن، وقال عباس: "ليس من أسلوبنا الدخول في مفاوضات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها، فقط من أجل إثارة الضجيج الإعلامي".

ونقلت صفحات مهتمة بانتقالات اللاعبين عل منصات التواصل الاجتماعي، عن الصحفي التركي ياجيز أوغلو، خبر انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش، وهو ما جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

وتبقى وجهة محمد صلاح في الموسم المقبل محل ترقب، في ظل استمرار التكهنات حول مستقبله، بينما يؤكد المقربون من اللاعب أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد.