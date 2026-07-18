مشاهد استثنائية وأرقام قياسية تزين ملعب نهائي المونديال قبل موقعة إسبانيا والأرجنتين

قبيل نهائي كأس العالم على ملعب نيويورك نيوجيرسي، يُلقي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظرة على أبرز اللحظات المثيرة التي شهدها الملعب خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ولا يوجد حدث في كرة القدم أكثر أهمية من يوم غدٍ، إذ ستتجه أنظار العالم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة نهائي كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن تكون المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين حدثًا مثيرًا، وقبل انطلاق المباراة رقم 104 من أكبر بطولة كأس عالم في التاريخ، يُلقي الفيفا نظرة على أبرز اللحظات المثيرة التي شهدها هذا الملعب التاريخي.

ولم تُخيب إحدى أكثر مباريات دور المجموعات ترقبا الآمال، حيث قدم المغرب، الذي أصبح أول منتخب أفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر 2022، أداء قويا أمام البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات.

ومنح إسماعيل الصيباري أسود الأطلس التقدم بهدف رائع من تسديدة ساقطة في منتصف الشوط الأول، لكن فينيسيوس جونيور رد بهدف مميز قبل نهاية الشوط ليضمن تقاسم النقاط.

وحقق منتخب السنغال إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم عندما هزم فرنسا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لكن هذا الإنجاز لم يتكرر في هذه البطولة، حيث سجل كيليان مبابي هدفين، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لفرنسا، كما سجل برادلي باركولا هدفا لفرنسا. ورد إبراهيم مباي بهدف قوي للسنغال، لكنه لم يكن سوى هدف شرفي.

وفي مباراة أخرى قدم فيها منتخب السنغال الكثير لكنه خرج خالي الوفاض، حيث واصل إيرلينج هالاند تألقه التهديفي بتسجيله ثنائيته الثانية في البطولة.

وسجل إسماعيلا سار هدفًا بين هدفي هالاند في الشوط الثاني، ثم أضاف هدفًا آخر في الوقت بدل الضائع، ولكن مع تسجيل ماركوس هولمجرين بيدرسن هدفًا للنرويج، كان الأوروبيون هم من احتفلوا بالفوز في نهاية المباراة.

وبعد حصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين دون أن استقبال أهداف، كانت هذه المباراة الصعبة بمثابة فرصة للنجاة بالنسبة للإكوادور، وقد فعلوا ذلك بالفعل، ولم تكن مهمتهم سهلة عندما منح ليروي ساني ألمانيا المتأهلة بالفعل التقدم في الدقيقة الثانية فقط، لكن نيلسون أنجولو سجل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير. ثم أكمل جونزالو بلاتا عودة تاريخية لفريق سيباستيان بيكاسيس، مسجلًا هدفًا من مسافة قريبة ليقود الإكوادور إلى دور الـ32.

ومع ضمان التأهل بالفعل، وإثبات بنما أنها خصم صعب ومتحمس للغاية في سعيها لتسجيل هدفها الأول في البطولة، عانت إنجلترا في بعض فترات مباراتها الأخيرة في المجموعة الثانية عشرة، وكما تكرر الأمر مرارًا مع تقدم البطولة، كان جود بيلينجهام هو من صنع الفارق، حيث افتتح التسجيل بنفسه ثم صنع هدفًا لهاري كين بعد خمس دقائق، ليصبح الأخير الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم.

وعادت فرنسا إلى نيويورك، نيو جيرسي، في دور الـ32، وعاد مبابي إلى هز الشباك ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ. وكاد نجم ريال مدريد أن يسجل في عدة مناسبات قبل أن يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة قبيل نهاية الشوط الأول، ثم ضاعف باركولا تقدم فريق ديدييه ديشان بعد بداية الشوط الثاني بقليل. واختتم مبابي المباراة بتسديدة حاسمة أخرى، مسجلًا هدفه الثامن عشر في كأس العالم.

وشهد ملعب نيويورك، نيو جيرسي، حدثًا تاريخيًا آخر، حيث ضمنت النرويج تأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى على حساب المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب، ولم يكن مفاجئًا أن يوجه هالاند الضربة القاضية، برأسية صاروخية وتسديدة صاروخية أخرى، ليعادل بذلك مبابي وليونيل ميسي برصيد سبعة أهداف في سباق جائزة الحذاء الذهبي من أديداس.

وودع نيمار البطولة بهدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، لكن الوقت كان قد فات بالنسبة للبرازيل.

والآن، كل شيء يتوقف على هذه المباراة. سيتواجه أبطال أوروبا الحاليون وأبطال العالم وأمريكا الجنوبية الحاليون في نيويورك، نيو جيرسي، للفوز بأعظم جائزة على الإطلاق. هل سترفع إسبانيا الكأس الشهيرة للمرة الثانية، أم ستصبح الأرجنتين أول فريق منذ البرازيل عام 1962 يفوز بنسختين متتاليتين من كأس العالم؟