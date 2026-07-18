نهائي الكبار 2026.. القمة 12 بين «السحر اللاتيني» و«القوة الأوروبية»

تستضيف نيويورك غداً نهائي كأس العالم 2026 بين المصنفين الأول والثاني عالمياً، منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة لا تحمل طابع اللقاء غير المسبوق في تاريخ نهائيات المونديال، كونها تجمع للمرة الأولى بين بطلي «كأس أمم أوروبا» و«كوبا أميركا» في نسختيهما الأخيرتين، بل تمثل أيضاً المواجهة الثانية عشرة تاريخياً بين قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية في المباراة النهائية لكأس العالم.

ويحمل نهائي مونديال 2026 عنوان رد الاعتبار للمنتخب الإسباني بعد 60 عاماً من المواجهة الوحيدة التي جمعته بالأرجنتين في نهائيات كأس العالم، حين فاز منتخب «التانغو» بنتيجة (2-1) ضمن منافسات المجموعة الثانية في مونديال إنجلترا 1966.

وسبق للمنتخبين أن التقيا خارج كأس العالم في 14 مناسبة، حققت خلالها إسبانيا ستة انتصارات، مقابل ستة للأرجنتين، وانتهت مباراتان بالتعادل. وكان آخر لقاء جمعهما في مارس 2018، عندما حقق «الماتادور» فوزاً كبيراً بنتيجة (6-1) في مباراة ودية.

ويطمح المنتخب الإسباني إلى إحراز لقبه المونديالي الثاني بعد تتويجه بنسخة 2010، كما يسعى إلى منح أوروبا الانتصار الرابع تاريخياً على منتخبات أمريكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم، بعد انتصارات ألمانيا على الأرجنتين في مونديال 1990، وفرنسا على البرازيل في 1998، وألمانيا على الأرجنتين في 2014.

في المقابل، يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى الاحتفاظ باللقب وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله، مؤكداً هيبة منتخبات أمريكا الجنوبية في النهائيات، إذ تسعى القارة إلى تحقيق انتصارها التاسع على حساب منتخبات أوروبا في المباريات النهائية.

وبدأت انتصارات أمريكا الجنوبية في النهائيات أمام أوروبا عام 1958، عندما توجت البرازيل باللقب على حساب السويد بنتيجة (5-2)، قبل أن تكرر الإنجاز في مونديال 1962 بالفوز على تشيكوسلوفاكيا (3-1)، ثم عززت حضورها في 1970 بانتصار البرازيل على إيطاليا (4-1).

وواصلت منتخبات القارة اللاتينية تفوقها في النهائيات، حيث توجت الأرجنتين بلقب 1978 على حساب هولندا (3-1)، ثم أحرزت لقب 1986 بالفوز على ألمانيا الغربية (3-2)، قبل أن تحصد البرازيل لقبي 1994 و2002 على حساب إيطاليا وألمانيا، فيما جاء الانتصار الثامن لأمريكا الجنوبية في مونديال قطر 2022، بتتويج الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح (4-2).

سجل المواجهات التاريخية بين منتخبات أوروبا وأميركا الجنوبية في نهائيات كأس العالم

مونديال 1958: البرازيل × السويد (5-2)

مونديال 1962: البرازيل × تشيكوسلوفاكيا (3-1)

مونديال 1970: البرازيل × إيطاليا (4-1)

مونديال 1978: الأرجنتين × هولندا (3-1)

مونديال 1986: الأرجنتين × ألمانيا الغربية (3-2)

مونديال 1990: ألمانيا الغربية × الأرجنتين (1-0)

مونديال 1994: البرازيل × إيطاليا (3-2) بركلات الترجيح

مونديال 1998: فرنسا × البرازيل (3-0)

مونديال 2002: البرازيل × ألمانيا (2-0)

مونديال 2014: ألمانيا × الأرجنتين (1-0)

مونديال 2022: الأرجنتين × فرنسا (4-2) بركلات الترجيح