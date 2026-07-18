ميسي يطارد تحطيم 5 أرقام قياسية غير مسبوقة في نهائي مونديال 2026

بات ليونيل ميسي على اعتاب خطوة واحدة من كتابة فصل جديد بتاريخ بطولات كأس العالم، وتحطيم 5 أرقامٍ قياسية صدم العديد منها لسنوات طويلة، حين يقود ميسي كتيبة "التانغو" يوم غداً الأحد في مواجهة المنتخب الإسباني في نهائي مونديال 2026 الذي يستضيفه ملعب "ميتلايف" في "نيوجيرسي" الأميركية.

ويحتاج ميسي الذي يدخل النهائي برصيد 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إلى مساهمة تهديفية واحدة لمعادلة الرقم القياسي للألماني جيرد مولر صاحب 13 مساهمة تهديفية في مونديال 1970، والفرصة متاحة أمامه للانفراد بالرقم القياسي.

ويترقب ميسي في حال نجاحه في هز الشباك الإسبانية، بالجمع بين الأكثر مساهمة تهديفية، بجانب اللاعب الأكبر عمراً الذي يهز الشباك في نهائي كأس العالم بعمر 39 عاماً و25 يوماً، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق الذي يحتفظ به السويدي نيلس ليدلهول حين سجل في شباك البرازيل في مونديال 1958 وهو بعمر 35 عاماً و264 يوماً.

ويترقب ميسي مواصلة التألق والتسجيل من الركلات الحرة، وفي حال نجاحه أمام إسبانيا، سيمنحه الانفراد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً من هذه الركلات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم، حيث يدخل ميسي نهائي 2026 برصيد الهدفين من الركلات الحرة، متساوياً مع ستة لاعبين أخرين، هم البرازيليين بيليه وريفيلينو في نسخة 1970، والفرنسي برونو جينغيني في مونديال 1982، والإنجليزي ديفيد بيكهام في مونديال 1998، والأميركي ليك تيلمان، والكندي ويليام صليبا في النسخة الحالية 2026.

وفي حال قيادة ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بالكأس، سيحقق إنجازاً غير مسبوقاً حين يصبح أول لاعب قائد (كابتن للمنتخب) يحقق اللقب لمرتين على التوالي بتاريخ المونديال.