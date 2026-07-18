وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية تتغنى بـ "ليلة الحلم" في نهائي مونديال 2026

حملت الصحف الإسبانية والأرجنتينية، تطلعات جمهور البلدين بمعانقة المجد الكروي، وإضافة إسبانيا للنجمة الثانية بتاريخها، وسعي الأرجنتين للقبها الثاني على التوالي والرابع تاريخياً، في عناوين جاءت متقاطعة بين وسائل إعلام كلا البلدين تتغنى بـ "ليلة الحلم" في المباراة النهائية التي تجمع "الماتدور" أمام "التانغو" في الحادية عشرة من مساء يوم غدٍ الأحد.

وأشادت صحف البلدين بأداء المنتخبين وتأهلهما للمباراة النهائية التي يستضيفها معلب " ميتلايف" في مدينة نيوجرسي الأميركية.

ووصفت صحيفة "إس" الإسبانية ما قدمه منتخب بلادها بأنه "درس للعالم" مشيدة بالنجم الشاب لامين يامال الذي قاد المنتخب للتفوق على نجوم كبار، فيما عنونت صحيفة "ماركا" بـ "إسبانيا تواجه الأرجنتين التي لا تقهر في أجمل نهائي في العالم"، في مقالٍ أشادت خلاله بالعرض التكتيكي للمدرب لويس دي لا فوينتي بعد التفوق على فرنسا في نصف النهائي بهدفي أويارزابال وبيدرو بورو

وعلى الطرف الأخر وصف صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بلوغ منتخب بلادها للمرة الثانية توالياً للنهائي بـ "الليلة التاريخية"، مستعيدة ذكريات مواجهات المونديال الكلاسيكية لتعزيز الروح الحماسية لدى المشجعين.

وركزت صحيفة "إل كلارين" على "القلب النقي" والروح القتالية العالية لكتيبة ليونيل سكالوني وقدرتهم على قلب الطاولة في الأوقات الحاسمة وقادت المنتخب الأرجنتيني لبلوغ النهائي.

فيما تناول موقع "دازير سبورت" عاطفة ميسي تجاه برشلونة، في تصريحات أكد خلالها ميسي الاحترام للمنتخب الإسباني، وبأنه يعرف تماماً فلسفة إسبانيا الكروية جيداً، وستكون مواجهة خاصة بالنسبة له، خصوصا أن العديد من لاعبي المنتخب الإسباني يمثلون برشلونة النادي الذي يعشقه ميسي بحسب وصفه ولا يزال يتابعه.