قيمته تضاعفت 3 مرات.. أوليسي مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد

عادت التكهنات مجدداً حول انتقال الفرنسي مايكل أوليسي، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى ريال مدريد الإسباني، إلى الواجهة قبيل نهاية بطولة كأس العالم 2026. ونشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية اليومية صورة لأوليسي على صفحتها الأولى، أمس، وكتبت: «أشعر برغبة في الانضمام إلى ريال مدريد».

وذكرت الصحيفة أن أوليسي أعرب عن رغبته في الانتقال إلى العملاق الإسباني داخل قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في المونديال، واستفسر من لاعبي الريال في منتخب «الديوك»، كيليان مبابي وأوريليان تشواميني.

وانضم أوليسي إلى بايرن في عام 2024، ويرتبط بعقد حتى عام 2029، دون شرط جزائي، علماً بأنه انتقل للفريق البافاري مقابل 55 مليون يورو (63 مليون دولار) قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي، بينما تضاعفت قيمته السوقية الآن ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 150 مليون يورو. وأعلن بايرن أن أوليسي ليس للبيع، لكن من غير الواضح ما إذا كان مبلغ الانتقال الضخم سيغير موقف إدارته.