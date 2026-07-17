قبل موقعة المركز الثالث.. رسالة من ريان شرقي لجماهير فرنسا

وجّه نجم منتخب فرنسا ريان شرقي، رسالة مؤثرة إلى الجماهير عقب خروج "الديوك" من كأس العالم 2026.

وقال شرقي، عبر حساب المنتخب الفرنسي على موقع "إنستغرام"، إن اللاعبين يستعدون للسفر إلى مدينة ميامي الأمريكية لخوض مباراة تحديد المركز الثالث، معترفاً بصعوبة ما حدث، لكنه شدد على أن الفريق لن يتخلى عن القتال من أجل فرنسا.

وحرص لاعب فرنسا على توجيه الشكر للعاملين في مقر إقامة المنتخب بمدينة بوسطن، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدموه طوال فترة البطولة، ومؤكدًا أنهم كانوا استثنائيين في عملهم.

وأضاف شرقي أن المنتخب لم ينجح في منح الجماهير والطاقم اللحظة التي كانوا يحلمون بها، معبراً عن امتنانه لكل من ساند الفريق خلال مشواره في كأس العالم.

وأكد اللاعب الشاب أن المنتخب الفرنسي يستحق الحصول على فترة راحة بعد نهاية البطولة، قبل الاستعداد للتحديات المقبلة بروح جديدة.

واختتم شرقي رسالته بتأكيد ثقته في مستقبل المنتخب، قائلاً إن فرنسا ستعود أقوى، وستعود قبل كل شيء موحدة، بعدما شعر اللاعبون خلال المونديال بأن الشعب الفرنسي بأكمله كان يقف خلفهم ويدعمه.