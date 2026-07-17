قبل نهائي مونديال 2026.. نسبة تتويج ميسي ولامين جمال بالكرة الذهبية

بلغ الصراع ذروته على جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، مع اقتراب نهائي النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين المقررة يوم الأحد.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان بالجائزة في العام الماضي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

بينما سيحسم التتويج بلقب كأس العالم 2026، بشكل كبير هوية الفائز بالكرة الذهبية هذا العام.

ويبرز الأسطورة ليونيل ميسي كأبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2026، حيث تشير التوقعات إلى أنه صاحب أعلى نسبة فوز بين المتنافسين هذا العام.

وقاد النجم الأرجنتيني منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، بعد الفوز بمونديال قطر 2022.

ووفقاً لموقع "بولي ماركت سبورتس"، تبلغ احتمالية فوز ميسي بالكرة الذهبية التاسعة، وهو رقم قياسي، نسبة 31.7%، وهو ما يجعله متفوقاً على باقي المتنافسين بعد فوز منتخب بلاده المثير على إنجلترا في الدور قبل النهائي للمونديال.

ويشدد الخناق على ميسي منافسه في نهائي مونديال 2026، النجم الإسباني الشاب لامين جمال والذي تبلغ نسبة فوزه بالكرة الذهبية 30.9%.

بينما تراجعت حظوظ النجم الإنجليزي هاري كين في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد الفشل في الوصول مع منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 2026، وتبلغ نسبة احتمال فوز بالجائزة 13.5%، كما تراجعت حظوظ الفائز بالجائزة السنة الماضية عثمان ديمبلي إلى نسبة 3.1%

وسيكون نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، يوم الأحد المقبل، بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا حاسماً إلى حد كبير في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية.

تتويج ميسي باللقب يمنحه فرصة ذهبية لحصد الكرة الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه، بينما سيحاول لامين جمال خطف اللقب العالمي والجائزة لأول مرة بعدما حل ثانياً السنة الماضية.