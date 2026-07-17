دخان الحرائق يهدد نهائي كأس العالم 2026

شهدت الساعات الأخيرة تصاعد المخاوف بشأن جودة الهواء قبل نهائي كأس العالم 2026، بعد أن غطى دخان حرائق الغابات القادمة من كندا مناطق واسعة في شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك محيط ملعب ميتلايف الذي يستضيف مواجهة الأرجنتين وإسبانيا.

وصنفت السلطات جودة الهواء في ولاية نيوجيرسي بأنها "غير صحية للفئات الحساسة"، فيما أكدت مسؤولة بمدينة نيويورك أن الدخان تسبب في تلوث الهواء بمناطق مختلفة من الولاية، داعية السكان إلى تقليل الخروج من المنازل، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويستعد نحو 80 ألف مشجع لحضور المباراة النهائية في نيوجيرسي، بينما لا تزال أكثر من 800 حرائق غابات مشتعلة في كندا، ما أدى إلى انتشار سحب كثيفة من الدخان امتدت من ديترويت حتى نيويورك.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أليكس داسيلفا أن المناطق الأكثر تأثراً بالدخان قد تشهد مشكلات تنفسية، ناصحاً الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي بالبقاء داخل منازلهم قدر الإمكان.

وأشار داسيلفا إلى أن الأمطار الغزيرة المتوقعة يوم السبت، إضافة إلى مرور جبهة هوائية باردة صباح الأحد، قد تسهم في إزالة معظم الدخان وتحسين جودة الهواء قبل انطلاق المباراة.

من جانبه، حذر المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي الدكتور فين غوبتا من أن ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب تلوث الهواء قد يشكلان ضغطًا كبيرًا على القلب والجهاز التنفسي، مؤكدًا أهمية اتخاذ اللاعبين الاحتياطات اللازمة والحفاظ على درجة حرارة أجسامهم قبل النهائي.