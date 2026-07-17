دولتان عربيتان يُنافسان على استضافة كأس السوبر الإسباني

دخل الاتحاد المصري لكرة القدم سباق المنافسة على استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني لموسم 2025-2026، إلى جانب قطر وأميركا والصين والمكسيك، وذلك بعد استبعاد السعودية من تنظيم النسخة المقبلة بسبب استضافتها بطولة كأس آسيا خلال الفترة نفسها.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لم يحسم بعد الدولة المستضيفة، في ظل تلقيه عدة عروض رسمية، من بينها العرض المصري، فيما يواصل مسؤولو الاتحاد المصري اتصالاتهم مع نظرائهم في إسبانيا لبحث إمكانية إقامة البطولة في القاهرة، مستندين إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الكرة الإسبانية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن "قطر تبقى ضمن المرشحين، إلا أن استضافتها لا تزال غير محسومة في ظل الظروف الإقليمية الحالية".

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الإسباني الدولة المستضيفة قبل نهاية سبتمبر، على أن تُقام البطولة في يناير أو فبراير من العام المقبل، بمشاركة أربعة أندية هي: برشلونة بطل الدوري، وريال مدريد وصيف الدوري، وريال سوسيداد بطل كأس الملك، وأتلتيكو مدريد وصيف الكأس، حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في نصف النهائي.