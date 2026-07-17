خلال فترة المونديال.. 319 طفلاً يحملون اسم "صلاح" في بيرو

أصبح النجم المصري محمد صلاح رمزاً عالمياً بسبب تألقه الكبير في السنوات الأخيرة إذ تحول لأيقونة في كرة القدم.

ونقلت منصة حكومية في بيرو عن بيانات الهيئة الوطنية للتعريف والأحوال المدنية أنه تم تسجيل 319 طفلاً يحملون اسم "صلاح" في البلاد حيث اختارها الآباء لأبنائهم خلال فترة كأس العالم 2026.

وتألق قائد المنتخب المصري في كأس العالم 2026 وقاد منتخب بلاده لإنجاز تاريخي بتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركتهم، ثم عبور دور المجموعات ودور 32، قبل أن تتوقف المسيرة في دور 16 بهزيمة قاسية أمام منتخب الأرجنتين 3-2، بعد التقدم بنتيجة 2-0.