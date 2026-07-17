مسؤول بريطاني يطالب بسحب تأشيرات العمل من لاعبي الأرجنتين في الدوري الإنجليزي

طالب مسؤول بريطاني بإلغاء تأشيرات العمل للاعبي المنتخب الأرجنتيني المحترفين في الدوري الإنجليزي، بعد رفع عدد منهم لافتة كُتب عليها "جزر المالفيناس أرجنتينية" خلال احتفالاتهم بالتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على إنجلترا في نصف النهائي.

وقال المساعد السابق لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، نيل غاردينر، عبر منصة "إكس" إن السلطات البريطانية يجب أن تسحب تأشيرات العمل من كل لاعب أرجنتيني في الدوري الإنجليزي شارك في هذه المبادرة، معتبراً أنه "لا ينبغي التسامح مع مثل هذه الأفعال".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية النزاع التاريخي بين بريطانيا والأرجنتين بشأن السيادة على جزر المالفيناس (فوكلاند)، الذي يعود إلى حرب عام 1982.

ويضم الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً ستة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني، هم: إيميليانو مارتينيز، كريستيان روميرو، ماركوس سينيسي، ليساندرو مارتينيز، أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026 الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة.