«خواتم ذهبية مرصعة بالألماس».. فيفا تعلن عن جائزة استثنائية للفائز في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن استحداث تقليد جديد وغير مسبوق في تاريخ المونديال، يتمثل في منح لاعبي أعضاء المنتخب المتوّج بلقب "بطل كأس العالم 2026"، خواتم ذهبية تذكارية، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة عام 1930.

وقال "فيفا" على موقعه الرسمي: "سيحصل جميع أفراد المنتخب الفائز على خواتم رسمية مصنوعة من الذهب عالي النقاء، ومرصعة بالألماس لتخليد الإنجاز التاريخي".

كما أوضح الاتحاد الدولي، أن قائد المنتخب الفائز ومديره الفني، سيتسلمان خاتمين مؤقتين عقب المباراة النهائية، تخليداً للحظة التتويج، على أن يتم تصنيع وتخصيص 30 خاتماً لبقية أفراد البعثة لاحقاً، بما يضمن ملاءمته المثالية لكل فائز وتسليمه في موعد لاحق.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الاستعداد للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي "الأرجنتين وإسبانيا".

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى النهائي، بعدما تغلّب على إنجلترا في مباراة نصف نهائي المونديال، بينما حجز منتخب إسبانيا مقعده في المباراة النهائية، عقب فوزه على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، الأحد المقبل، في الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب "ميتلايف" بمدينة "نيوجيرسي الأميركية.