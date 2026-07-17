«نعم.. حقيقية».. «يونيسف» تحسم الجدل حول صورة ميسي ولامين يامال

حسمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجدل الذي أثير حول صورة متداولة تجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالموهبة الإسبانية لامين يامال عندما كان رضيعًا، بعدما اعتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة رقميًا.

وأكدت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الصورة حقيقية، والتُقطت قبل أكثر من 18 عامًا خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها لدعم جمع التبرعات.

وقالت يونيسف: «نعم، الصور التي شاهدتموها حقيقية بالفعل. قبل أكثر من 18 عامًا، التقى طفل يُدعى لامين يامال ووالدته شيلا بليونيل ميسي خلال جلسة تصوير خيرية لدعم جمع التبرعات لصالح اليونيسف».

وأضافت أن ميسي ويامال يلهمان اليوم الملايين بإنجازاتهما داخل الملاعب، كما يوظفان مكانتهما بصفتهما سفيرين للنوايا الحسنة لدى يونيسف للدفاع عن حقوق الأطفال ودعمهم حول العالم.

وأشارت المنظمة إلى أنها تفخر بانضمام ميسي ولامين يامال إلى سفراء النوايا الحسنة الذين يدعمون رسالتها الإنسانية، الهادفة إلى تمكين كل طفل من البقاء والنمو وتحقيق كامل إمكاناته.