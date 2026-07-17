تعرف إلى حكم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا.. "حكمان عربيان ضمن الطاقم"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طاقم تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين المقررة الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وسيدير المواجهة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويساعده مواطناه توماز كلانشنيك (مساعداً أول)، وأندراز كوفاسيتش (مساعداً ثانياً)، بينما تم تعيين الأردني أدهم مخادمة (حكماً رابعاً)، ومواطنه محمد البكار حكماً (مساعداً احتياطياً)، وسيكون الألماني باستيان دانكيرت حكماً في غرفة الفيديو (VAR).

ويُعد فينتشيتش من أبرز الحكام في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث أدار العديد من المباريات الكبرى على المستوى القاري والدولي، ما دفع فيفا إلى منحه شرف قيادة المباراة الأهم في البطولة.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فرنسا 2-0, فيما بلغ المنتخب الأرجنتيني النهائي على حساب إنجلترا 2-1.