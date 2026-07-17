صحف الأرجنتين: بقلب نقي.. قلبنا الطاولة على إنجلترا

احتفت الصحافة الأرجنتينية، أمس، بتأهل منتخبها إلى نهائي مونديال 2026 عقب الفوز على إنجلترا 2-1، ووصفت المواجهة بأنها «صدام تاريخي»، مؤكدة أن منتخب بلادها نجح مرة أخرى في ملامسة مشاعر الأرجنتينيين.

وكتبت صحيفة «لا ناسيون»، إحدى أبرز الصحف، أن «المنتخب لمس مجدداً قلب الأرجنتين، وأقصى إنجلترا، وأصبح يحلم بلقب تاريخي جديد».

وأضافت: «في مباراة مشحونة بالإثارة، لعب المنتخب وقاتل من أجل ملايين الأرجنتينيين، وحقق انتصاراً سيظل خالداً في الذاكرة».

من جهتها، عنونت صحيفة كلارين: «بقلب نقي.. الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا».