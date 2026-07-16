ماركا: ديمبلي هاجم زملائه بين شوطي المواجهة أمام إسبانيا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قيام لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي، بمهاجمة زملائه بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، والتي انتهت بفوز إسبانيا بهدفين.

وانتقد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ضغط الفريق الفرنسي، حيث وصف أداء فريقه بالضعيف وغير المنظم، وهو الأمر الذي لم يلق استحسان بعض زملائه في الفريق، وفق الصحيفة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن اللاعبين قالوا له إنه لا يتحدث بتلك الطريقة إلا حينما يواجه صعوبات على أرض الملعب.

وقدم منتخب إسبانيا أداء أفضل في المباراة وتفوق بشكل كبير على منافسه، حيث نجح في الاستحواذ وفرض سيطرته ومحاصرة المنتخب الفرنسي داخل منطقة الجزاء، مما تسبب في تعطيل الهجوم الفرنسي، أحد أقوى فرق المونديال، واعترف ديديه ديشان، المدير الفني للفريق بعد المباراة قائلا: "كنا أقل كفاءة فنية ، كان هذا خطأنا".