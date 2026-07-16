جمال وبورو يتدربان منفردين.. والاتحاد الإسباني: إجراء احترازي

تدرب الثنائي الإسباني لامين جمال وبيدرو بورو بشكل منفصل عن بقية لاعبي منتخب إسبانيا خلال مران الخميس في نيوجيرسي، استعداداً لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن من المتوقع أن يكون اللاعبان جاهزين لمباراة الأحد، وإن تدريبهما المنفصل كان إجراء احترازياً في إطار إدارة الأحمال البدنية.

وتتمثل أولوية إسبانيا في ضمان أن يكون جمال وبورو وبقية أعضاء الفريق في أفضل حالة بدنية ممكنة استعداداً للنهائي.

أما بالنسبة لبقية الفريق، فقد مرت دقائق المران المفتوح أمام وسائل الإعلام من دون أي حوادث، وبدا اللاعبون مسترخين ومتفائلين رغم الرطوبة ودرجات الحرارة التي بلغت حوالي 30 درجة مئوية.

وتحظى إسبانيا بثلاثة أيام للتأقلم مع الحرارة والرطوبة قبل خوض مباراتها الثانية فقط في الهواء الطلق خلال البطولة.