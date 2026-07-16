البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم الأحد

سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائي مونديال 2026 في كرة القدم الذي سيجمع بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي الأحد، وفق ما أفادت الخميس المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وقالت ليفيت للصحافيين "سيختتم حضوره ما كان أكثر كأس عالم مشاهدة وأكثرها أمانا ونجاحا في التاريخ الأميركي".

وغاب ترامب تماماً عن حضور مباريات كأس العالم 2026 الموسعة التي تستضيفها بلاده بالشراكة مع كندا والمكسيك.