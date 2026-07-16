أميركا تصادر أكثر من 700 مسيّرة قرب مواقع كأس العالم

صادرت الوكالات الأميركية ‌أكثر من 700 طائرة مسيرة بالقرب من ملاعب كأس العالم لكرة القدم ومناطق المشجعين منذ انطلاق النهائيات في 11 يونيو الماضي، حسبما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويُحظر في أيام المباريات تشغيل جميع الطائرات، ومنها المسيرة، ضمن دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية وارتفاع يصل ‌إلى 914 متراً فوق مستوى سطح الأرض حول الملاعب، دون الحصول على ‌إذن صريح من مراقبي الحركة الجوية.

وأفاد مكتب التحقيق الفيدرالي بأن السلطات صادرت ‌طائرات مسيرة من المجال الجوي المحظور في جميع المدن الأميركية الإحدى عشرة المضيفة للبطولة.

وفرضت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عشرات القيود المؤقتة على المجال الجوي لمنع تحليق الطائرات المسيّرة (الدرون) فوق مواقع كأس العالم. كما يُحظر تشغيل الدرون ضمن نطاق ميل بحري واحد من تجمعات المشجعين وعلى ارتفاع يصل إلى ألف قدم فوق سطح الأرض.