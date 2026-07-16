لاعبو الأرجنتين يسخرون من ملاحظات بيكفورد لركلات الترجيح عقب فوزهم على إنجلترا

كان جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، مستعدا لأي شيء في مباراة الدور قبل النهائي، لكنه على الأرجح لم يتوقع أن تصل معلومة مهمة إلى أيدي منافسيه الأرجنتينيين وأن تنتشر بشكل واسع.

وكما فعل حراس مرمى آخرون في السابق، وضع بيكفورد قطعة من الورق على زجاجة المياه الخاصة به، تضمنت ملاحظات مطبوعة حول الطريقة التي يسدد بها لاعبو الأرجنتين ركلات الترجيح في حال اللجوء إليها، وهو ما لم يحدث، حيث قلب المنتخب الأرجنتيني تأخره وفاز 2 / 1 في الوقت بدل الضائع، وعثر لاعبوه على الزجاجة عقب صافرة النهاية.

وضحك ليونيل ميسي وزملاؤه أثناء تفحصهم الملاحظات الموجودة على الزجاجة، قبل أن يتناقل اللاعبون الزجاجة بينهم. ونشر لويس مارتن، مدرب اللياقة البدنية للمنتخب الأرجنتيني، صورة من الواقعة عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب :"يا لها من خسارة أننا لم نمتلك الخطة نفسها".

وحذف مارتن المنشور لاحقا، لكن الصور ومقطع الفيديو كانا قد انتشرا بالفعل على نطاق واسع وأصبحا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.