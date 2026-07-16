قبل صدام الأرجنتين وإسبانيا.. ميسي في القمة وثلاثي "الماتادور" يسيطر على الدفاع

تصدر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي تصنيف صناعة اللعب ضمن قائمة القوة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الوقت الذي فرض فيه لاعبو المنتخب الإسباني حضورهم على تصنيف خط الدفاع، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نهائي كأس العالم 2026.

وتترقب الجماهير نهائيًا كلاسيكيًا يجمع الأرجنتين وإسبانيا الأحد المقبل، بعدما احتل المنتخبان المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وواصلت الأرجنتين مشوارها المثالي في البطولة بتحقيق الفوز في جميع مبارياتها السبع وتسجيل 19 هدفًا، بقيادة هجوم قوي يتقدمه ميسي، بينما قدمت إسبانيا أداءً دفاعيًا استثنائيًا بعدما استقبلت هدفًا واحدًا فقط خلال ما يقارب 700 دقيقة من اللعب، محققة ستة انتصارات متتالية.

وتقدم ميسي خمسة مراكز في تصنيف صناعة اللعب، ليتصدر القائمة برصيد 8.41 نقطة متفوقًا على الفرنسي ميكايل أوليسيه صاحب المركز الثاني برصيد 8.23 نقطة.

وفي تصنيف الهجوم، جاء الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة برصيد 8.92 نقطة، يليه ميسي بـ 8.63 نقطة، ثم الإنجليزي جود بيلينجهام ثالثًا بـ 8.22 نقطة.

وعلى مستوى الدفاع، فرض المنتخب الإسباني سيطرته بوجود أربعة لاعبين ضمن قائمة أفضل عشرة مدافعين، حيث تصدر رودري الترتيب برصيد 8.03 نقطة، يليه بيدرو بورو ثانيًا بـ 7.70 نقطة، ثم باو كوبارسي ثالثًا بـ 7.50 نقطة، فيما جاء إيميرك لابورت في المركز الثامن بـ 7.29 نقطة.

وفي فئة حراس المرمى، واصل البرتغالي ديوجو كوستا صدارة التصنيف برصيد 8.73 نقطة، متفوقًا على الإنجليزي جوردان بيكفورد صاحب المركز الثاني بـ 8.10 نقطة، بينما احتفظ بيكفورد بصدارة فئة اللعب بالقدمين والاستحواذ برصيد 7.89 نقطة، متقدمًا على الإسباني أوناي سيمون الذي يملك 7.40 نقطة.