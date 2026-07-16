براتب ضخم.. الجهاز الفني الجديد لمنتخب فرنسا بقيادة زيدان ويضم 25 فرداً

كشفت تقارير صحافية فرنسية بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حسم قراره بتعيين الأسطورة زين الدين زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا خلفاً لمواطنه ديدييه ديشامب الذي يستعد لمغادرة منصبه فور انتهاء كأس العالم 2026، وذلك بعد 14 سنة على رأس الجهاز الفني توجها بلقب مونديال روسيا 2018 وبلوغ نهائي قطر 2022.

وجاء القرار بعد خروج منتخب "الديوك" من الدور نصف النهائي للمونديال الحالي بعد خسارة "الديوك" أمام إسبانيا 0-2.

وأكدت صحيفتي "ليكيب" و"فوت ميركاتو" وشبكة "آر إم سي سبورت" أن تعيين زيدان أصبح مسألة وقت، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل العقد، على أن يحصل المدرب الفرنسي على راتب شهري يبلغ 300 ألف يورو، مع حوافز ومكافآت قد ترفع إجمالي دخله إلى 450 ألف يورو شهرياً.

وأضافت أن زيدان سيصطحب جهازاً فنياً متكاملاً يضم مساعدين ومحللي أداء وخبراء لياقة، قد يصل عددهم إلى 25 فرداً.

وكان زيدان قد غاب عن التدريب منذ 2021 حين درب ريال مدريد في واحدة من أنجح التجارب التدريبية بتاريخ النادي الملكي، وقاده إلى سلسلة من الإنجازات القارية والمحلية.