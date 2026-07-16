الأرجنتين مهددة بفقدان أكثر من لاعب قبل مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم!

أصبح منتخب الأرجنتين مهدداً بفقدان عدد من لاعبيه قبل مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، بسبب مخالفة قد تعرضهم لعقوبات انضباطية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حجز مقعده في النهائي بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، الأربعاء، في الدور نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن عدداً من لاعبي الأرجنتين رفعوا لافتة تحمل رسالة سياسية تتعلق بملكية جزر فوكلاند عقب المباراة، وهو ما قد يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فتح تحقيق وإصدار عقوبات تأديبية بحقهم.

وأضافت الصحيفة أن "العقوبات المحتملة قد تصل إلى إيقاف عدد من اللاعبين، ما قد يحرم المنتخب الأرجنتيني من خدماتهم في المباراة النهائية أمام إسبانيا".

ووضحت أن "مثل هذه الوقائع سبق أن عوقبت من قبل (فيفا)"، مستشهدة بحالة اللاعب الكوري الجنوبي بارك جونغ وو، الذي أوقف مباراتين بعد رفعه لافتة سياسية خلال أولمبياد لندن 2012.