«لاليغا» بالصدارة.. 24 لاعباً من الدوري الإسباني يكتسحون نهائي مونديال 2026

يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد 19 يوليو الجاري في المباراة النهائية لكأس العالم بكرة القدم 2026، وهي المواجهة الحاسمة التي تقام على أرضية ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتربع الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) على عرش المسابقات الأكثر تمثيلاً في النهائي، بعدما ضمت قوائم المنتخبين الإسباني والأرجنتيني 24 لاعباً ينشطون في الأندية الإسبانية من أصل 52 لاعباً في القائمتين الإجماليتين؛ بواقع 14 لاعباً في صفوف الماتادور الإسباني، و10 لاعبين في قائمة التانغو الأرجنتيني.

صدارة منفردة وفارق شاسع

استطاعت الـ (لاليغا) الاستحواذ على ما يقارب نصف أبطال النهائي المرتقب، متقدمة بفارق مريح بلغ 11 لاعباً عن الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، الذي جاء في المرتبة الثانية بـ 13 لاعباً. بينما جاءت بقية الدوريات العالمية على النحو التالي:

-الدوري الفرنسي: 5 لاعبين.

-الدوري الإيطالي، الألماني، الأمريكي (MLS)، والأرجنتيني: لاعبَان لكل منها.

-الدوري البرتغالي والدوري البرازيلي: لاعب واحد لكل منهما.

يعود هذا التفوق الكاسح إلى نتائج الدور نصف النهائي؛ فبعد أن كان الدوري الإسباني والإنجليزي يتقاسمان الحضور الأكبر في المربع الذهبي، رجحت كفة «لاليغا» تماماً عقب تأهل إسبانيا والأرجنتين معاً إلى المحطة الأخيرة.

قوائم نجوم «لاليغا» في مواجهة الحسم

أولاً: ممثلو الدوري الإسباني في منتخب إسبانيا (14 لاعباً):

أتلتيك بلباو: أوناي سيمون.

برشلونة: باو كوبارسي، إريك غارسيا، أليخاندرو بالدي، بيدري، غافي، لامين يامال، داني أولمو، وخوان غارسيا.

ريال سوسيداد: ميكيل أويارزابال.

ريال مدريد: بيدرو بورو.

أتلتيكو مدريد: أليكس باينا، مارك بوبيل، وأليخاندرو غريمالدو.

ممثلو الدوري الإسباني في منتخب الأرجنتين (10 لاعبين):

أتلتيكو مدريد: خوان موسو، ناهويل مولينا، جوليان ألفاريز، تياغو ألمادا، جوليانو سيميوني، ونيكولاس غونزاليس.

ريال مدريد: أليخاندرو غارناتشو، فرانكو ماستانتونو، ونيكو باز.

ريال بيتيس: جيوفاني لو سيلسو.

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عدد اللاعبين في نهائي المونديال من الأندية الإسبانية:

برشلونة: 8 لاعبين.

أتلتيكو مدريد: 7 لاعبين.

ريال مدريد: 3 لاعبين.

ريال سوسيداد: لاعب واحد.

ريال بيتيس: لاعب واحد.