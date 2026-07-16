إيميليانو مارتينيز.. 90 دقيقة تفصله عن إنجاز تاريخي في كأس العالم

يقف حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على بعد خطوة واحدة من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كأس العالم، إذ بات مرشحاً بقوة للاحتفاظ بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في مونديال 2026، في حال قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب على حساب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل.

ولن يقتصر الإنجاز على مساهمته في احتفاظ الأرجنتين بلقبها العالمي، بل سيصبح مارتينيز أول حارس مرمى في تاريخ البطولة يحرز جائزة أفضل حارس في نسختين متتاليتين، بعدما توج بها أيضًا في مونديال قطر 2022.

ووفقًا للأرقام والإحصاءات، حافظ مارتينيز على مستوى ثابت طوال مشوار منتخب الأرجنتين نحو النهائي، إذ خاض جميع المباريات كاملة بإجمالي 690 دقيقة، مؤكدًا حضوره الفني والذهني في أهم المواعيد.

وخرج بشباك نظيفة في مباراتين أمام الجزائر والنمسا، بينما استقبل أهدافًا في مواجهات الأردن والرأس الأخضر ومصر وسويسرا، إلا أن ذلك لم ينتقص من قيمته الفنية، بعدما لعب دورًا حاسمًا في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية، وكان أبرزها أمام سويسرا في ربع النهائي، عندما تصدى لأربع فرص محققة حافظت على تقدم الأرجنتين.

كما بلغت دقة تمريراته 77%، في مؤشر يعكس دوره الكبير في بناء الهجمات من الخلف، انسجامًا مع أسلوب المدرب ليونيل سكالوني القائم على الاستحواذ والخروج المنظم بالكرة، إلى جانب شخصيته القيادية وقدرته على بث الثقة في خط الدفاع.

ويُعرف مارتينيز أيضًا بأنه أحد أبرز المتخصصين في التصدي لركلات الترجيح، وهو ما سبق أن أثبت أهميته في البطولات الكبرى، فضلًا عن حضوره المؤثر في اللحظات الحاسمة خلال النسخة الحالية.

وتنحصر المنافسة على القفاز الذهبي بين حراس المنتخبات الأربعة التي بلغت نصف النهائي، ويعد الإسباني أوناي سيمون المنافس الأبرز لمارتينيز، فيما تراجعت حظوظ الإنجليزي جوردان بيكفورد والفرنسي مايك ماينان عقب خروج منتخبيهما.

وسيكون نهائي الأحد الفصل الأخير في سباق القفاز الذهبي، إذ يمنح تتويج الأرجنتين باللقب مارتينيز أفضلية كبيرة للاحتفاظ بالجائزة، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق يعزز مكانته بين أعظم حراس المرمى في تاريخ كأس العالم.