للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.. بطل أوروبا يواجه بطل أميركا الجنوبية في النهائي

يشهد نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته الأحد المقبل على استاد نيويورك نيوجيرسي، حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البطولة، إذ يجمع لأول مرة بين بطل أوروبا، المنتخب الإسباني، وبطل أميركا الجنوبية وحامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن أي نسخة سابقة من كأس العالم لم تشهد مواجهة مباشرة في المباراة النهائية بين بطلي القارتين الأكثر تتويجًا باللقب العالمي، ما يمنح نهائي النسخة الحالية طابعًا استثنائيًا.

كما تمثل مواجهة إسبانيا والأرجنتين أول لقاء بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم منذ مواجهتهما في دور المجموعات بمونديال 1966 في إنجلترا، والتي انتهت بفوز منتخب التانغو بنتيجة 2-1.

ويحمل النهائي أيضًا بعدًا فنيًا خاصًا، إذ يجمع بين نجمين من جيلين مختلفين؛ حيث يقود لامين يامال طموحات المنتخب الإسباني لإحراز لقبه العالمي الثاني، فيما يعوّل المنتخب الأرجنتيني على قائده الأسطوري ليونيل ميسي لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب والسعي لإضافة النجمة الرابعة، في وقت يواصل فيه، بعمر 39 عامًا، كتابة المزيد من الأرقام القياسية في تاريخ اللعبة.