كيف جمعت صورة عمرها 19 عامًا بين ميسي ولامين يامال؟

بلغت الأرجنتين، حاملة اللقب، نهائي كأس العالم لمواجهة إسبانيا بطلة أوروبا، بعد فوزها على إنجلترا 2-1، في لقاء يضع ليونيل ميسي وجها لوجه مع لامين يامال للمرة الأولى داخل الملعب.

لكن اللقاء بينهما بدأ قبل 19 عاما، عندما حمل ميسي، وكان نجما صاعدا في العشرين، يامال رضيعا خلال جلسة تصوير خيرية. واليوم، تعود تلك الصور لتختصر مواجهة بين جيلين على أكبر مسرح كروي في العالم.

قبل 19 عاما، حمل ليونيل ميسي رضيعا داخل غرفة ملابس ملعب كامب نو، وساعد في تحميمه أمام عدسة المصور الإسباني جوان مونفورت. لم يكن النجم الأرجنتيني يعرف أن الطفل الذي بين يديه سيقف أمامه يوما في نهائي كأس العالم.

ذلك الرضيع كان لامين يامال، نجم إسبانيا الذي يواجه ميسي للمرة الأولى داخل الملعب، عندما تلتقي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، يوم الأحد في ملعب نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

قصة صورة عمرها 19 عاما

التقط مونفورت الصورة عام 2007 خلال جلسة لتقويم خيري نظمته صحيفة «سبورت» الكتالونية بالتعاون مع اليونيسف ومؤسسة برشلونة.

وشاركت عائلة يامال في سحب نظم في حي روكافوندا بمدينة ماتارو، حيث كانت تقيم، وفازت بفرصة التقاط الصور مع أحد لاعبي برشلونة. وقادت المصادفة العائلة إلى ميسي، الذي كان يبلغ 20 عاما ويخطو خطواته الأولى نحو النجومية العالمية.

وتظهر الصور ميسي إلى جانب والدة يامال، شيلا إيبانا، وهو يحمل الطفل ويساعد في تحميمه داخل حوض بلاستيكي. وقال المصور إن ميسي بدا خجولا ومترددا في البداية، لأنه لم يكن يعرف كيفية حمل الرضيع.

وعادت الصورة إلى الواجهة عام 2024، بعد أن نشر والد يامال جزءا منها عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: “بداية أسطورتين”.

يدخل ميسي النهائي بعمر 39 عاما، مدافعا عن لقب الأرجنتين، فيما وصل يامال إلى المواجهة بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ19، باحثا مع إسبانيا عن لقبها العالمي الثاني.

وبين لاعب يقترب من الفصل الأخير في مسيرته، وآخر بدأ كتابة فصوله الأولى، تحولت الصورة القديمة إلى رمز نادر لمسار كرة القدم: الطفل الذي حمله ميسي أصبح منافسه على أكبر لقب في اللعبة.

بعد 19 عاما من اللقاء الأول، لن تجمعهما غرفة ملابس أو جلسة تصوير خيرية. هذه المرة، يقف ميسي ويامال على طرفي الملعب، وبينهما كأس العالم.