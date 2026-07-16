موعد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة.. بتوقيت الإمارات

في عمق الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتحديداً في منطقة شرق راذرفورد بولاية نيوجيرسي، تتجه أنظار مئات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب ميتلايف الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، ومع اقتراب ساعة الصفر، تحولت الفنادق والشوارع المحيطة بمدينة نيويورك إلى كرنفال مفتوح يعج بالألوان والأهازيج الثنائية بين سحر التانغو وعزف الماتادور.

وتالياً أهم المعلومات الخاصة بالمباراة النهائية لكأس العالم 2026:

موعد المباراة النهائي (بتوقيت الإمارات)

-التاريخ: الأحد، 19 يوليو 2026.

-توقيت الإمارات: الساعة 23:00 مساءً

-التوقيت المحلي للملعب (توقيت نيويورك): الساعة 15:00 عصراً

-الملعب: ملعب ميتلايف (المعروف رسمياً في سجلات الفيفا باسم "ملعب نيويورك نيوجيرسي").

-الموقع: يقع في ضواحي مدينة نيويورك، وتحديداً في منطقة شرق راذرفورد بولاية نيوجيرسي.

-سعة الملعب الرسمية للنهائي: يتسع الملعب لما يقارب 82,500 متفرج (وتبلغ الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الفيفا لمقاعد الجماهير في هذه البطولة حوالي 80,663 مقعداً، مما يجعله واحداً من أكبر ملاعب المونديال وأكثرها قدرة استيعابية).

المنطقة المحيطة بالملعب (مجمع ميدولاندز الرياضي)

يقع الملعب ضمن مجمع رياضي متكامل وضخم يسمى Meadowlands Sports Complex، وتتميز المنطقة المحيطة به بالآتي:

-الموقع الإستراتيجي: يبعد الملعب حوالي 8 أميال فقط (نحو 13 كيلومتراً) غرب ممر مانهاتن الشهير في نيويورك، مما يسهل على المشجعين التنقل بين أجواء مدينة نيويورك والملعب.

-مركز التسوق والترفيه (American Dream): يقع بجوار الملعب مباشرة واحد من أكبر مراكز الترفيه والتسوق في الولايات المتحدة، والذي يضم مدينة ألعاب داخلية، وحوض أسماك، وصالة تزلج مغلقة، ومئات المطاعم التي تخدم زوار المباريات.

-شبكة النقل والمواصلات: ترتبط المنطقة بقطارات النقل العام لولاية نيوجيرسي وحافلات خاصة تنقل الجماهير مباشرة من محطة "بين ستاديوم" في قلب مانهاتن إلى محطة الملعب مباشرة.

القنوات الناقلة

-القنوات المخصصة: ستُنقل المباراة عبر باقة قنوات beIN SPORTS MAX (وتحديداً القنوات من MAX 1 إلى MAX 4 باللغة العربية).

-البث بتقنية فائقة الدقة: ستُبث المباراة النهائية عبر قناة beIN SPORTS 4K HDR لمن يمتلكون الأجهزة المتوافقة.