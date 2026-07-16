لافتة "جزر مالفيناس" تشعل أجواء المونديال.. والرئيس الأرجنتيني يتدخل

رفع لاعبون أرجنتينيون لافتة كتب عليها "جزر مالفيناس أرجنتينية" الأربعاء عقب فوزهم على إنجلترا 2-1 في أتلانتا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية، في إشارة إلى نزاع على سيادة هذه الجزر تحول إلى صراع مسلح عام 1982.

وحمل عدد من اللاعبين هذه اللافتة بعد صافرة النهاية، قبل أن يضعها جيوفاني لو سيلسو على أرضية ملعب أتلانتا، في خطوة تبدو مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تحظر أي مظاهر سياسية داخل الملاعب خلال البطولات التي ينظمها.

وفي وقت لاحق، سعى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى تهدئة الموقف، من دون الإشارة بشكل مباشر إلى تصرف اللاعبين، مؤكدا ضرورة عدم خلط كرة القدم بالخلاف السياسي حول جزر المالوين.

وقال ميلي عبر إذاعة "ميتري": "لا ينبغي أن نخلط الأمور. استعادة جزر المالوين تكون عبر دبلوماسية ذكية، وليس عبر مظاهر وطنية رخيصة".

وأضاف: "نحقق تقدما كبيرا على المستوى الدبلوماسي، وتمكّنا من جعل الأمم المتحدة تُلزم إنكلترا بالجلوس معنا للتفاوض، لكن لا ينبغي خلط كل شيء، إنها مجرد مباراة كرة قدم".

وتطالب الأرجنتين بالسيادة على جزر مالفيناس، الأرخبيل الصغير الواقع في جنوب المحيط الأطلسي، منذ احتلالها من قبل البريطانيين عام 1833.

واندلعت حرب استمرت شهرين في ربيع عام 1982 بعد إنزال قوات المجلس العسكري الأرجنتيني على الجزر، وأسفرت عن مقتل 649 أرجنتينيا و258 بريطانيا.

وبعد أربعة أعوام، في مونديال 1986، أقصت الأرجنتين إنجلترا من الدور ربع النهائي بفضل ثنائية أسطورية لدييغو مارادونا (2-1)، تضمنت الهدف الشهير المعروف بـ"يد الله" والذي وصفه النجم الأرجنتيني السابق بأنه "ثأر رمزي من الإنكليز".

ويتضمن النشيد غير الرسمي لمشجعي الأرجنتين في مونديال 2026، "لا كوارتا إستريا" (النجمة الرابعة)، إشارة إلى الأرخبيل المتنازع عليه في هذا المقطع: "من أجل مالفيناس، من أجل دييغو، ومن أجل اللقب الأخير لليو، يا أرجنتين، أريد أن أراك بطلة للعالم مرتين".

وردد المشجعون الأرجنتينيون هذا النشيد بأعلى أصواتهم عقب الفوز (2-1) على "الأسود الثلاثة".

وسيدافع أبطال العالم عن لقبهم في المباراة النهائية أمام إسبانيا الأحد في إيست راذرفورد، قرب نيويورك.