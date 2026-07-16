«قولوا ما شئتم نحن الأفضل».. ميسي يرد على اتهامات انحياز الفيفا للأرجنتين

بعد موجة من الجدل والاتهامات التي تحدثت عن انحياز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأرجنتين، خرج ليونيل ميسي عن صمته للرد على المنتقدين، وذلك عقب فوز منتخب بلاده على "الأسود الثلاثة" بواقع هدفين مقابل هدف، وتأهلهم لنهائي كأس العالم 2026.

وقال ميسي في تصريحات إعلامية بعد انتهاء المباراة: "ما حققناه أمر لا يُصدق، لقد بلغنا نهائياً آخر، وعُدنا للدفاع عن لقب أبطال العالم، نحن أفضل منتخب في العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، سواء أعجب ذلك البعض أم لا، وبغض النظر عما يقولونه".

وأضاف: "مرة ​​أخرى، نحن من بين أفضل فريقين في العالم، وهذا يُثبت أن ما حققناه ليس صدفة، ولم يُعطنا أحد شيئاً في الملعب، والوصول إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين إنجاز نادر، وقد استطاع هذا الفريق أن يحققه".

وتابع قائلاً: "لو خسرنا أمام إنجلترا في المباراة، لوجدت من سيقول أشياءً سخيفة، لكننا لم نمنحهم هذه الفرصة".

وشدّد اللاعب الأرجنتيني، على أن "التانغو" لم يحظَ بأي معاملة تفضيلية أو قرارات تحكيمية تصب في مصلحته خلال مشواره نحو الوصول لنهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

فيما عبّر ميسي عن سعادته لاستطاعته والفريق إهداء شعب بلادهم هذه الفرحة، حيث قال: "أنا فخور وسعيد للغاية بقدرتنا على إهداء شعبنا الأرجنتيني فرحة جديدة، كانت مباراة خاصة جداً، ولم يكن أي واحد منا يرغب في خسارتها"، مشيراً إلى أنهم كانوا واثقين من قدرتهم على التفوق على إنجلترا في مباراة نصف النهائي.