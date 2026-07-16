ميسي يتصدر سباق الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إثر مساهمته بصناعة هدفين في مواجهة منتخب بلاده الأخيرة أمس بنصف النهائي أمام منتخب إنجلترا، ليتفوق على أقرب ملاحقيه الفرنسي كيليان مبابي، ويعزز حظوظه في حصد الجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، مع الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة في حال التساوي في عدد الأهداف، وهو ما يمنح ميسي الأفضلية حالياً بعد تساويه مع مبابي في عدد الأهداف، وتفوقه بتمريرة حاسمة إضافية.

ويأتي الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ليبقى منافساً مباشراً على الجائزة حيث إنه من الممكن له أن يرفع رصيده في مباراة المركزين الثالث والرابع أمام منتخب انجلترا، فيما يحتل النرويجي إرلينج هالاند المركز الثالث برصيد 7 أهداف دون تمريرات حاسمة.

وواصل الإنجليزي جود بيلينجهام حضوره في قائمة الهدافين بإحرازه 6 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة، متساوياً مع مواطنه هاري كين الذي يمتلك الرصيد ذاته، بينما يحتل الفرنسي عثمان ديمبيلي المركز السادس برصيد 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين، ويليه الإسباني ميكيل أويارزابال برصيد 5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

ويخوض ميسي المباراة النهائية أمام منتخب إسبانيا وهو يمتلك فرصة ذهبية لتعزيز صدارته لسباق الحذاء الذهبي، سواء بزيادة رصيده من الأهداف أو التمريرات الحاسمة، في ظل المنافسة المباشرة مع مبابي الذي لا يزال يحتفظ بفرصة انتزاع الجائزة.

ولا تقتصر أهمية النهائي بالنسبة لقائد المنتخب الأرجنتيني على المنافسة الفردية، بل تمتد إلى مواصلة كتابة فصل جديد في مسيرته التاريخية مع البطولة، بعدما انفرد مؤخراً بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 21 هدفاً، معززاً مكانته كبيرا للهدافين في تاريخ المسابقة.

كما يواصل ميسي تعزيز سجلاته القياسية في البطولة، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال تاريخ كأس العالم، بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة، إلى جانب حفاظه على حضوره المؤثر في النسخ المتعاقبة، وهو ما يعكس استمراريته في أعلى مستويات المنافسة الدولية.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة النهائية المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل، التي قد تشهد إضافة أرقام جديدة إلى سجل ميسي الحافل بالإنجازات، سواء على مستوى الألقاب الجماعية أو الجوائز الفردية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الصراع المثير على جائزة الحذاء الذهبي، التي لا تزال مفتوحة حتى صافرة نهاية المباراة النهائية، مع استمرار المنافسة بين أبرز نجوم البطولة.