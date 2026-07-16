إحباط تجارة "القمصان المزيفة" بقيمة 7 ملايين دولار قبل وصولها إلى جماهير كأس العالم

تمكنت السلطات المختصة في مدينة إدنبرة الإسكتلندية من توجيه ضربة قوية لشبكات بيع المنتجات الرياضية المقلدة، بعدما نجحت في ضبط شحنة ضخمة من القمصان والمعدات المزورة كانت تستهدف الأسواق خلال فترة كأس العالم، مستفيدة من ارتفاع الطلب الجماهيري على منتجات المنتخبات والأندية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بلغت المضبوطات نحو 58 ألف قطعة رياضية مقلدة، تضمنت قمصاناً ومستلزمات تحمل شعارات منتخبات وأندية كرة القدم، في واحدة من أكبر عمليات ضبط البضائع الرياضية غير القانونية في المدينة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة السوقية لهذه المنتجات عند طرحها للبيع بأكثر من 7 ملايين دولار، ما يكشف حجم النشاط المالي الذي تحققه تجارة السلع الرياضية المزيفة خلال البطولات الكبرى.

وكانت الشحنة مجهزة للتوزيع والبيع عبر قنوات غير رسمية، مستهدفة المشجعين الراغبين في اقتناء قمصان البطولة بأسعار أقل، قبل أن تتدخل إدارة المعايير التجارية وتمنع وصولها إلى المستهلكين.

وأكدت السلطات أن العملية تأتي ضمن جهود مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعلامات التجارية الرياضية والجهات الرسمية، إلى جانب حماية الجماهير من شراء منتجات لا تحمل الجودة أو المواصفات المعتمدة.

وتسلط هذه القضية الضوء على الجانب الاقتصادي الخفي للبطولات الرياضية الكبرى، حيث تتحول شعبية كأس العالم إلى فرصة ضخمة للأسواق غير المشروعة التي تسعى لتحقيق أرباح من الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المرتبطة بالحدث.