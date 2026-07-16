إسبانيا تضمن 33 مليون دولار بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2026

واصل المنتخب الإسباني مشواره نحو التتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما حسم مواجهة نصف النهائي أمام فرنسا بالفوز بهدفين دون رد، ليحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ويصبح على بعد خطوة واحدة من رفع الكأس الذهبية.

ويترقب المنتخب الإسباني منافسه في النهائي، حيث يلتقي مع الفائز من المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي بين إنجلترا والأرجنتين، في مباراة ستحدد الطرف الثاني للصراع على اللقب العالمي.

ولم يكن التأهل إلى النهائي إنجازاً رياضياً فقط بالنسبة لإسبانيا، بل حمل معه مكسباً مالياً كبيراً، بعدما ضمنت خزائن الاتحاد الإسباني الحصول على 33 مليون دولار كمكافأة على بلوغ المباراة الختامية، مع إمكانية ارتفاع العائد إلى 50 مليون دولار في حال حصد البطولة للمرة الثانية في تاريخها.

في المقابل، أنهى المنتخب الفرنسي مشواره في نصف النهائي بضمان مكافأة مالية تبلغ 27 مليون دولار، بينما يمتلك فرصة رفع قيمة العائد إلى 29 مليون دولار إذا نجح في الفوز بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتعكس الجوائز المالية الضخمة التي يخصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم القيمة الاقتصادية المتزايدة لكأس العالم، حيث أصبحت المنافسة على اللقب لا ترتبط فقط بالمجد الرياضي، بل تمثل أيضاً عوائد مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة والاتحادات الوطنية.