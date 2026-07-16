كين: بذلنا أقصى جهد لدينا لكننا خسرنا بسيناريو محبط

عبّر هاري كين نجم وقائد منتخب إنجلترا عن حزنه الشديد بعد تبدد آمال بلاده في الفوز بكأس العالم بعد الخسارة 1 -2 أمام الأرجنتين في الدور قبل النهائي.

وقال كين في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "عندما تقدمنا بهدف نظيف، اكتفينا بالحفاظ على النتيجة فقط، وهذا لا يكفي في مباراة بهذا المستوى، لقد بذلنا جميعا أقصى جهد لدينا، ولكننا خسرنا بسيناريو محبط للغاية".

وأضاف: "أنا حزين للغاية على الفريق والجهاز الفني وجماهيرنا، بعدما قدمنا أداء جيدا في معظم فترات المباراة".

وتابع: "لعبنا مباريات رائعة في هذه البطولة، وتأهلنا لقبل النهائي مرة أخرى، وكنا قريبين للغاية من الفوز، ولكن علينا إيجاد القطعة المفقودة في المراحل النهائية والحاسمة".

وختم كين تصريحاته بالقول: "الكل سيتحدث عن المدرب وقراراته واللاعبين، ولكن بذلنا قصارى جهدنا، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول للنهائي، ولكننا لم ننجح لأسباب يجب أن نحللها ونفسرها، ونبحث عن حلول لها".