ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في مونديال 2026

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في مشوار منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم تاركا بصمة بارزة في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2 - 1، مساء الأربعاء، ليتأهل راقصو التانغو لنهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي.

وصنع ميسي هدفي منتخب بلاده لزميليه إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، ليمنح الأرجنتين فوزا قاتلا بعد تقدم المنتخب الإنجليزي بهدف أنطوني جوردون في الدقيقة 55.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي إلى اختيار ميسي ليفوز بجائزة رجل المباراة.

كما كشفت إحصائية أخرى أن قائد منتخب الأرجنتين نجم إنتر ميامي الأميركي أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بالدور قبل النهائي لكأس العالم، بعمر 39 عاما و21 يوما.

وأضافت الإحصائية أيضا أن نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا ارتفعت بصمته التهديفية إلى 33 هدفا في كأس العالم، حيث يتصدر قائمة الهداف التاريخي بـ 21 هدفا إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة في 6 مشاركات مونديالية.

ويستعد ميسي لظهوره الثالث في نهائي كأس العالم حيث خسر أمام ألمانيا بنتيجة صفر - 1 في مونديال 2014 بالبرازيل، وشارك في الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3 - 3 في الوقتين الأصلي والإضافي بالنسخة الماضية 2022 في قطر.