راخوي يدافع عن تصريحاته ضد منتخب فرنسا

دافع رئيس الوزراء الإسباني السابق، ماريانو راخوي، عن نفسه بنبرة ساخرة، بعد تصريحات سابقة قال فيها إن منتخب فرنسا «لا يضم لاعبين فرنسيين»، ما أثار موجة استنكار واسعة.

واتُّهم راخوي بالعنصرية ونشر الكراهية من قبل سياسيين في البلدين، عقب هذا التعليق الذي ورد في مقال، نُشر الأسبوع الماضي، على موقع «إل ديباتي».

وفي مقال جديد، نشره أول من أمس، لم يتطرق راخوي بشكل مباشر إلى تصريحه السابق.

وكان قد أثار الجدل في مقال نُشر، الجمعة الماضية، أشاد فيه بفرنسا على أنها «منتخب صاحب جودة عالية جداً»، لكنه أضاف «من دون فرنسيين».