محاولة سطو على منزل لامين جمال

تعرّض منزل نجم المنتخب الإسباني لامين جمال لمحاولة سطو، في وقت مبكر من صباح أمس، بعد ساعات من فوز منتخب «لا روخا» على فرنسا 2-0 في نصف نهائي مونديال 2026، وفق ما أعلنت الشرطة والصحافة الكاتالونية.

وقال متحدث باسم شرطة كاتالونيا «موسوس ديسكوادرا»، إنه «وقعت محاولة» سطو مسلح «في مسكن بمدينة إسبلوغيس دي يوبريغات» في ضواحي برشلونة، موضحاً أنه لا يمكنه الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظاً على خصوصيته، وبحسب صحيفة «لا فانغوارديا» الكاتالونية، فإن ملكية المنزل تعود إلى جمال. وأوضحت الصحيفة أن شخصين ملثمين تسلقا جدار المنزل، لكنهما فرا بعدما فوجئا بعناصر الأمن الخاص. ووقعت محاولة السطو عند الفجر، بعد ساعات من نهاية المباراة التي شهدت فوز «لا روخا» على منتخب «الزرق».